Король Саудівської Аравії звільнив міністра нафти після 20 років роботи

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд звільнив міністра нафти Алі ан-Найми, який займав свій пост з 1995 року, передає Slon.ru з посиланням на «Аль-Джазіра».

Як уточнює Reuters, тепер в королівстві створять Міністерство Енергетики, промисловості та природних ресурсів, яке очолить Халід аль-Фаліх, який до цього керував Міністерством охорони здоров'я.

Всього голова держави звільнив вісьмох міністрів, в тому числі відповідальних за водні ресурси, транспорт, підприємницьку сферу та інших. Також в королівстві буде створена комісія з культури і відпочинку.

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Раніше в квітні в політиці Саудівської Аравії щодо енергетики відбулися дві зміни. Уряд схвалив програму зі зниження обсягу видобутку нафти, також вирішено вивести на IPO державну нафтову корпорацію Aramco: планується продати 5% акцій компанії.