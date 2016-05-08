Обвалення житлового будинку у Найробі: кількість жертв досягла 49

Про це заявив глава Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Кенії Піус Масаї, повідомляє місцеве видання The Star, інформує РБК.

Він пояснив, що в ході пошукової операції були врятовані 140 осіб. Ще 47 осіб вважаються зниклими безвісти, проте поки неясно, чи перебували вони всередині будівлі в момент його обвалення.

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Ще 18 осіб перебувають у лікарні. Ті, хто вижив, зараз розташовуються в таборі тимчасового розміщення. Місцеві організації надають гуманітарну допомогу, поставляючи потерпілим продукти харчування і медикаменти.

Обвалення будинку в Найробі відбулося 29 квітня. Причиною цього стала повінь, викликане сильними дощами. Через повені в Найробі раніше вже загинули щонайменше три людини, ще троє потрапили в лікарню.