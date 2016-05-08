У столиці Греції сталися сутички між протестувальниками та поліцією (фото)

Агресивні протестувальники жбурляли в поліцію коктейлі Молотова, поліція відповіла гранатами із сльозогінним газом, передає Deutsche Welle.

Ці люди ховалися серед мирних мітингарів, які цього дня вийшли на акції протесту проти пенсійної реформи та інших заходів економії в Греції.

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За даними поліції, до початку сутичок на протест вийшли близько 20 тисяч осіб. Значна частина їх розбіглася, коли почалося протистояння. Близько 7 тисяч протестувальників у цей день в Афінах зібрала профспілка PAME, близька до грецьких комуністів.

Парламент країни має ще ввечері проголосувати за суперечливу пенсійну реформу задля отримання міжнародної фінансової допомоги, щодо якої Єврогрупа виставляє нові вимоги.

Як повідомляв УНІАН, низка протестних акцій розпочалася ще у п'ятницю, 6 травня. Профспілки оголосили 48-годинний загальнонаціональний страйк, який паралізував громадське життя країни.