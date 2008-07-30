Обама: Ізраїль готовий завдати удару по Ірану

Лідер президентської гонки у демократів сенатор Барак ОБАМА повідомив на закритій зустрічі з членами Конгресу США від Демократичної партії, що Ізраїль завдасть удару по Ірану у випадку, якщо міжнародні санкції не спрацюють.

"Ніхто мені цього прямо не сказав, але з моїх переговорів я виніс відчуття, що у випадку, якщо санкції не спрацюють, Ізраїль завдаватиме удару по Ірану", - цитує вислів Б.ОБАМИ у викладі одного з учасників зустрічі телекомпанія Ей-Бі-Сі.

Інші учасники зустрічі Б.ОБАМИ з конгресменами також підтверджують слова сенатора.

Виборчий штаб Б.ОБАМИ від коментарів відмовився, повідомляє Ей-Бі-Сі.

Зустріч сенатора з конгресменами-демократами, що тривала близько години за закритими дверима, відбулась у вівторок, і на ній кандидат у президенти США розповів про недавню зарубіжну поїздку, впродовж якої він відвідав, зокрема, Йорданію і Ізраїль, а також торкнувся інших тем.

"У нас була чудова дискусія про енергетичну інфраструктуру, охорону здоров`я і про роль лідерства Америки в світі", - повідомила журналістам після зустрічі спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.