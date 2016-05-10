Сенат Бразилії проігнорує рішення про скасування імпічменту президента
02:52, 10 травня 2016Світ
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Верхня палата парламенту Бразилії (Федеральний сенат) не стане виконувати рішення спікера нижньої палати Валдіра Марангао про скасування процесу імпічменту президента країни Ділми Руссефф.
REUTERS
Про це заявив у понеділок, 9 травня голова верхньої палати Ренан Калейрус, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.
Сенат, за словами Калейруса, розгляне питання про імпічмент Ділми Руссефф на цьому тижні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що виконуючий обов'язки спікера нижньої палати бразильського парламенту Валдір Марангао скасував рішення про імпічмент президенти Ділми Руссефф.
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