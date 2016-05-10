Сенат Бразилії проігнорує рішення про скасування імпічменту президента

Про це заявив у понеділок, 9 травня голова верхньої палати Ренан Калейрус, передає Лента.ру з посиланням на Reuters.

Сенат, за словами Калейруса, розгляне питання про імпічмент Ділми Руссефф на цьому тижні.

Читайте такожЗМІ: Комітет сенату Бразилії рекомендував судити президента Русеф

Раніше УНІАН повідомляв, що виконуючий обов'язки спікера нижньої палати бразильського парламенту Валдір Марангао скасував рішення про імпічмент президенти Ділми Руссефф.