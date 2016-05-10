Пентагон: в Іраку вбито одного з лідерів ІД

За словами представника Пентагону Пітера Кука, в результаті обстрілу автомобіля, в якому перебував Вахіб, були вбиті ще три бойовики, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше вже кілька разів з'являлися повідомлення про його смерть, згодом не підтверджені.

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Колишній член "Аль-Каїди" Абу Вахіб був заарештований американськими силами в Іраку і засуджений до страти, але в 2012 році втік з-під арешту.

Потім він став відомий вбивствами сирійських водіїв вантажівок, які подорожують через Ірак.