Пентагон: в Іраку вбито одного з лідерів ІД
03:15, 10 травня 2016Світ
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Лідер екстремістського угрупування "Ісламська держава" в іракській провінції Анбар Абу Вахіб був убитий в результаті авіаудару сил коаліції, повідомили в міністерстві оборони США.
REUTERS
За словами представника Пентагону Пітера Кука, в результаті обстрілу автомобіля, в якому перебував Вахіб, були вбиті ще три бойовики, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше вже кілька разів з'являлися повідомлення про його смерть, згодом не підтверджені.
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Колишній член "Аль-Каїди" Абу Вахіб був заарештований американськими силами в Іраку і засуджений до страти, але в 2012 році втік з-під арешту.
Потім він став відомий вбивствами сирійських водіїв вантажівок, які подорожують через Ірак.
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