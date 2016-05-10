На президентських виборах на Філіппінах перемагає прихильник "жорсткого курсу" - ЗМІ

За підсумками підрахунку 90% бюлетенів, Дутерте набирає близько 39% голосів. За ним слідує Мануель Роксас з попереднім результатом 23%, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Переможець виборів буде визначений простою більшістю голосів.

Конституція Філіппін обмежує повноваження президента одним шестирічним терміном. Зараз підходить до кінця термін повноважень нинішнього президента Бенігно Акіно.

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В ході передвиборної кампанії він намагався об'єднати кількох кандидатів проти Дутерте. За словами Акіно, перемога Дутерте призведе до повернення країни до диктатури.

У своїй кампанії Родріго Дутерте робив акцент на боротьбі з корупцією і злочинністю. Він також відомий низкою гучних заяв, наприклад обіцянкою жорстоко розправитися із злочинцями, незважаючи на права людини.

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Дутерте, якого також називають "Каратель", обіймав посаду мера Давао більше 20 років.

Крім президентських виборів, в країні також проходять вибори в сенат і в місцеві органи влади.