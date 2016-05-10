Спецслужби США перевірять роботу метро Нью-Йорка у разі біологічної атаки
06:14, 10 травня 2016Світ
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Міністерство внутрішньої безпеки США розпорошило в метро Нью-Йорка безпечний газ без кольору і запаху, щоб зрозуміти, як будуть розвиватися події у випадку теракту із застосуванням біологічної чи хімічної зброї.
REUTERS
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.
Наголошується, що влада звернула увагу на потенційну загрозу розповсюдження по одній з найбільших транспортних артерій країни розпорошеного рицину або спор сибірської виразки.
Повідомляється, що на трьох платформах станцій (Grand Central, Times Square і Penn Station) продовжать розпорошувати газ, а більш ніж на 55 станціях газоаналізатори будуть реєструвати його концентрацію.
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Аналіз результатів дозволить визначити швидкість поширення отруйних речовин, виходячи з цього буде розроблена додаткова система захисту населення.
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