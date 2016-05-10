Спецслужби США перевірять роботу метро Нью-Йорка у разі біологічної атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

Наголошується, що влада звернула увагу на потенційну загрозу розповсюдження по одній з найбільших транспортних артерій країни розпорошеного рицину або спор сибірської виразки.

Повідомляється, що на трьох платформах станцій (Grand Central, Times Square і Penn Station) продовжать розпорошувати газ, а більш ніж на 55 станціях газоаналізатори будуть реєструвати його концентрацію.

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Аналіз результатів дозволить визначити швидкість поширення отруйних речовин, виходячи з цього буде розроблена додаткова система захисту населення.