Грецькі військові ознайомились із структурою української армії

30 липня в рамках візиту в Україну Львів відвідала грецька військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу Національної оборони Грецької Республіки генералом Дімітріосом ГРАПСАСОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, представників грецької військової делегації у поїздці супроводжували заступник начальника Генерального штабу ЗС України віце-адмірал Ігор Князь та командувач Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Михайло Куцин.

У Львові в малому залі Військової ради штабу Західного оперативного командування відбулася робоча зустріч української та грецької військових делегацій, в ході якої тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу Західного оперативного командування полковник Олексій ЖЕЛЕЗНИК ознайомив гостей зі структурою та головними завданнями Західного оперативного командування та Територіального управління “Захід”.

Грецька військова делегація також відвідала 80-й окремий аеромобільний полк 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України. Командир військової частини полковник Віктор КОПАЧИНСЬКИЙ розповів іноземним гостям про бойовий шлях полку. На плацу військовослужбовці одного з підрозділів “крилатої піхоти” показали свою вправність у володінні прийомами рукопашного бою. Грецькі військовослужбовці з цікавістю ознайомилися з умовами проживання наших десантників. На завершення перебування у 80-му окремому аеромобільному полку гості ознайомились з умовами проведення бойової та спеціальної підготовки аеромобільних військ. У ході візиту до Львова з метою ознайомлення з системою підготовки офіцерів для Збройних Сил України представники військової делегації Грецької Республіки відвідали Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”.

Начальник інституту генерал-майор Павло ТКАЧУК провів для грецьких військових презентацію навчально-матеріальної бази вищого військового навчального закладу. Особливе захоплення під час огляду військового містечка члени іноземної делегації висловив від організації навчального процесу на кафедрах тактики, аеромобільних військ, ракетних військ і артилерії, а також занять з курсантами у павільйоні броньованої техніки.