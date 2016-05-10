У столиці КНДР пройшов парад на честь закінчення з'їзду Трудової партії: фоторепортаж Reuters

У ході взяли участь кілька сотень тисяч людей, повідомляє 112.ua з посиланням на ВВС.

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Наголошується, що учасники параду пройшли по центральній площі столиці КНДР, розмахуючи квітами з рожевого паперу, різнокольоровими кульками та червоними прапорами правлячої партії країни.

Також на параді були представлені макети балістичних і космічних ракет. Приймав парад лідер КНДР Кім Чен Ин.

Як зазначає кореспондент ВВС Стівен Еванс, учасники ходи демонстрували свою відданість лідеру країни, який за підсумками з'їзду був призначений головою Трудової партії Кореї.

Як відомо, у вівторок у КНДР завершився перший за 36 з'їзд Трудової партії Кореї, який називають найважливішою політичною подією в житті країни за останні кілька десятиліть. Участь у ньому брали майже 3400 делегатів.