Один з поранених під час нападу на вокзалі під Мюнхеном помер

Один з постраждалих в ході нападу озброєного ножем чоловіка на пасажирів на залізничній станції під Мюнхеном помер.

Напад стався на залізничній станції в місті Графінг неподалік від Мюнхена, передає Бі-бі-сі. Четверо людей отримали поранення, один з потерпілих був госпіталізований у вкрай важкому стані. Читайте такожНа вокзалі під Мюнхеном чоловік поранив ножем пасажирів, нападник кричав "Аллах акбар" За словами очевидців, нападник вигукував "Аллаху акбар!" ("Аллах великий"). Поліція серед інших розслідує версію "політично мотивованого" вбивства. Залізнична лінія, на якій стався напад, тимчасово закрита. Як повідомила журналістам мер міста Ангеліка Обермайр, нападник був громадянином Німеччини.

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