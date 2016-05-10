Журналіст російського телеканалу зателефонував главі МЗС Литви, назвавшись міністром юстиції України

Як передає Delfi.lt, у передачі було створено враження, що нібито міністру дзвонить чоловік, який представився міністром юстиції України.

Прес-аташе міністра Кестутіс Вашкелявічус сказав BNS, що під час розмови сталася підміна співрозмовників.

"Це ще раз свідчить про те, що відбувається маніпулювання з метою провокації", - сказав представник міністра.

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Росіяни запитували Лінкявічуса про фашизм у Росії й про прагнення Литви відшкодувати завдані Росією збитки від окупації.

"Я скажу вам відверто, ми беремо участь у цьому процесі, але й у нас є тверезий погляд на речі й розуміння того, що реально, а що нереально", - сказав в інтерв'ю міністр, відповідаючи на запитання про плани вимагати від Росії компенсацію за радянську окупацію.

Міністр також сказав, що в Росії більше фашизму, ніж у країнах Балтії.

Нагадаємо, раніше країни Балтії прийняли рішення підрахувати збиток, завданий Литві, Латвії та Естонії за час перебування їх у складі Радянського Союзу, і вимагати його відшкодування у Російської Федерації.