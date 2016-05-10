У Путіна прокоментували публікацію бази даних "панамського архіву"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Тут я б не намагався пов'язувати лінію на деофшоризацію з панамськими документами. Це зовсім різні явища. Одна справа - це деофшоризація російської економіки, при тому, що, як ви знаєте, офшори ніхто не забороняв, нічого протизаконного в офшорах немає, дуже важливо не забувати цього. Незаконною є несплата податків і спроба уникнути сплати податків у своїй країні", - сказав Пєсков.

"Самі по собі офшори не відносяться до категорії чогось нелегітимного. А панамські документи - це викрадені документи, ось так, напевно, треба так і називати речі своїми іменами", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в світі вибухнув "офшорний скандал" за оприлюднення результатів фінансових розслідувань "Центру з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), фігурантами яких стали провідні політики та публічні люди в багатьох країнах, включаючи Україну.

У публікаціях, заснованих на документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, йдеться про створення офшорних компаній багатими і впливовими людьми в усьому світі, які приховували свої доходи.