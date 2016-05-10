Напад озброєного ножем чоловіка на вокзалі в Німеччині: опубліковано фото з місця події

Озброєний ножем чоловік вранці 10 травня напав на людей на одній із залізничних станцій у районі Мюнхена у ФРН.

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