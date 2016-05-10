Напад озброєного ножем чоловіка на вокзалі в Німеччині: опубліковано фото з місця події
14:22, 10 травня 2016Світ
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Озброєний ножем чоловік вранці 10 травня напав на людей на одній із залізничних станцій у районі Мюнхена у ФРН.
Агентство Reuters показало фото з місця події.
Один з постраждалих у ході нападу озброєного ножем чоловіка на пасажирів на залізничній станції під Мюнхеном помер.
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За словами очевидців, нападник вигукував "Аллаху акбар!" ("Аллах великий"). Поліція серед інших розслідує версію "політично мотивованого" вбивства.
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