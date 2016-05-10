В Італії заарештували двох підозрюваних у підготовці терактів у Римі і Лондоні

Обидва заарештованих - 23-річний Хакім Насрі і 29-річний Гулістан Ахмадзай - живуть у місті Барі, один з них жив в центрі для утримання біженців, повідомляє Російська служба ВВС.

Чоловіків підозрюють у зв'язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

В пам'яті мобільних телефонів заарештованих були виявлені фотографії готелів, торгових центрів та різних районів Барі, а також Риму і Лондона.

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Влада вважає, що знімки є свідченням підготовки нападів у цих містах. Поліція повідомляє, що розслідування триває, очікуються нові арешти.

Як повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерела в поліції, влада видала ордер на арешт п'яти осіб: чотирьох афганців і одного пакистанця. Троє з них наразі знаходяться на волі.