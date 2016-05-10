У Німеччині розповіли подробиці про чоловіка, який напав на перехожих під Мюнхеном

Чоловік, який з кухонним ножем напав на чотирьох перехожих на вокзалі міста Графінг під Мюнхеном, страждає від психічного захворювання. Про це заявив міністр внутрішніх справ федеральної землі Баварія Йоахім Херрманн, з посиланням на Süddeutsche Zeitung передає Deutsche Welle.

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За словами міністра, нападник був на спостереженні у психіатра. 27-річний Пауль Х. зізнався у скоєнні злочину, додав Херрманн. На місці злочину було знайдено наркотичну речовину.

Як пише видання, Пауль Х. близько 5 ранку за місцевим часом напав з ножем спочатку на одного чоловіка в електричці, потім на вокзалі - другого. Після цього він атакував двох велосипедистів, один з яких розвозив газети. В результаті були поранені чотири людини, один з постраждалих пізніше помер. Повідомляється, що при нападі чоловік використовував десятисантиметровий кухонний ніж.

Під час нападу він кричав "Аллах акбар". Правоохоронці заявляють про намір перевірити, чи є у злочині політичний мотив, однак за попередніми даними ісламістського підтексту в його діях не було. Крім того, за словами глави МВС Баварії, немає ніяких даних про те, що нападник є іммігрантом або вихідцем з родини мігрантів.

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Пауль Х. є громадянином Німеччини, він зареєстрований у федеральній землі Гессен. За деякими даними, у чоловіка в рюкзаку було знайдено речі, що мають стосунок до бундесверу.

Як повідомлялося, озброєний ножем чоловік вранці у вівторок напав на людей на одній із залізничних станцій в районі Мюнхена у ФРН. За попередніми даними, чотири людини отримали серйозні поранення