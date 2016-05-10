Спецслужби Афганістану і США звільнили з полону сина екс-прем'єра Пакистану

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, Алі Хайдер Гілані буде відправлений до Пакистану після проходження медичного огляду.

Гілані був врятований в результаті операції в провінції Газні на сході Афганістану.

Алі Хайдер Гілані - молодший син Юсуфа Реза Гілані, який обіймав посаду прем'єр-міністра Пакистану з 2008 по 2012 роки.

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У травні 2013 року він був викрадений у місті Мултан за два дні до загальних виборів. На той момент він претендував на посаду депутата в законодавчому зборах провінції Пенджаб.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році в Афганістані загинули 25 військових сил НАТО на чолі з США.