Керрі виступив проти виходу Британії з ЄС
Членство Великобританії в Європейському Союзі посилює її роль на світовій арені.
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю телеканалу CNN, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Сильна і єдина Європа, що включає Великобританію, означає більш сильну Європу і більш сильного партнера", - заявив Керрі.
За його словами, і він, і президент США Барак Обама впевнені в здатності Британії і далі грати одну з провідних ролей.
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При цьому Джон Керрі особливо підкреслив, що влада Сполучених Штатів буде поважати будь-яке рішення, прийняте на референдумі 23 червня. Проте держсекретар не став приховувати, що США зацікавлені в результаті референдуму, оскільки дві країни мають особливі, близькі зв'язки один з одним.
"Це наш партнер, і наші особливі відносини зачіпають сфери. Але ми поважаємо вибір голосуючих, а вони можуть прислухатися до різних думок. Наша думка лише одна з них", - сказав Джон Керрі.
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Раніше президент Обама виступив у британській пресі із заявою на підтримку членства Великобританії в ЄС, що викликало різку критику тих, хто вважає, що Сполучене Королівство має покинути Євросоюз.