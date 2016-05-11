Керрі виступив проти виходу Британії з ЄС

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю телеканалу CNN, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Сильна і єдина Європа, що включає Великобританію, означає більш сильну Європу і більш сильного партнера", - заявив Керрі.

За його словами, і він, і президент США Барак Обама впевнені в здатності Британії і далі грати одну з провідних ролей.

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При цьому Джон Керрі особливо підкреслив, що влада Сполучених Штатів буде поважати будь-яке рішення, прийняте на референдумі 23 червня. Проте держсекретар не став приховувати, що США зацікавлені в результаті референдуму, оскільки дві країни мають особливі, близькі зв'язки один з одним.

"Це наш партнер, і наші особливі відносини зачіпають сфери. Але ми поважаємо вибір голосуючих, а вони можуть прислухатися до різних думок. Наша думка лише одна з них", - сказав Джон Керрі.

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Раніше президент Обама виступив у британській пресі із заявою на підтримку членства Великобританії в ЄС, що викликало різку критику тих, хто вважає, що Сполучене Королівство має покинути Євросоюз.