У США невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру, є жертви

За даними поліції, нападника застрелили охоронці торгового центру, повідомляє РБК з посиланням на портал boston.com.

Зазначається, що інцидент стався у вівторок увечері, 10 травня, за місцевим часом.

Читайте такожУ Німеччині розповіли подробиці про чоловіка, який напав на перехожих під Мюнхеном

Підозрюваний на автомобілі врізався в будівлю торгового центру Silver City Galleria. Після цього він накинувся з ножем на відвідувачів. До цього він завдав ножові рани ще двом людям в житловому будинку. Всі постраждалі були доставлені в лікарні.