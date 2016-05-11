У США невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру, є жертви
08:03, 11 травня 2016Світ
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Чотири людини отримали ножові поранення в містечку Таунтон (штат Массачусетс) в результаті нападу чоловіка. Дві особи померли.
REUTERS
За даними поліції, нападника застрелили охоронці торгового центру, повідомляє РБК з посиланням на портал boston.com.
Зазначається, що інцидент стався у вівторок увечері, 10 травня, за місцевим часом.
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Підозрюваний на автомобілі врізався в будівлю торгового центру Silver City Galleria. Після цього він накинувся з ножем на відвідувачів. До цього він завдав ножові рани ще двом людям в житловому будинку. Всі постраждалі були доставлені в лікарні.
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