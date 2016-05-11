У Польщі почалося будівництво американської військової бази (фото)

Офіційний початок будівництва запланований на 13 травня, але вже зараз проводяться попередні роботи. Планується, що база почне діяти вже в 2018 році, повідомляє Радіо Польща.

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Відзначається, що базу будуть обслуговувати максимум 300 піхотинців і цивільних осіб. найважливіші елементи системи, тобто радар і пускову установку SM-3, повинна забезпечити компанія AMEC Programs Inc., розташована в штаті Джорджія (США).

Мер румунського містечка Девеселу, де була побудована подібна американська база, стверджує, що будівництво американського військового об'єкта принесе користь мешканцям містечка. Його позицію підтримує і місцеве населення.

«Американці побудували нам садок, вклали гроші в інфраструктуру. У мене про них дуже хороша думка», - каже мешканка селища Девеселу Катаріна Пуні.

Як нагадує видання, контракт про будівництво бази в польському селищі Редзіково був підписаний лютого 2016 року. Вартість контракту склала понад 182 млн доларів.