У Північній Кореї відбувся перший за 36 років з'їзд правлячої партії (фоторепортаж)

На початку травня в Пхеньяні відкрився VII з'їзд правлячої Трудової партії Північної Кореї.

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Перший за останні 36 років, з'їзд повинен був визначити основні напрями зовнішньої і внутрішньої політики КНДР і зміцнити владу північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

ЗМІ відзначили посилені заходи безпеки, які були зроблені в країні на час підготовки і проведення з'їзду. Зокрема,був обмежений в'їзд до Пхеньяна. Влада посилила стеження за своїми громадянами, а також нагляд за кордоном з Китаєм. Крім того, тимчасово заборонили проводити весілля, похорони та інші урочисті заходи.