Біля берегів Тайваню сталися два землетруси
09:40, 12 травня 2016Світ
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Біля берегів Тайваню сталися два землетруси. Поштовхи сталися за 65 км від міста Тайбей.
Про загрозу цунамі на даний час не повідомляється / Flickr/ Matt Katzenberger
Як передає Газета.ру з посиланням на Геологічну службу США (USGS), через годину після землетрусу магнітудою 5,6 стався другий землетрус магнітудою 5,5.
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Поштовхи сталися за 65 км від міста Тайбей. Вогнище розташовувалося на глибині 10 км.
Про загрозу цунамі на даний час не повідомляється.
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