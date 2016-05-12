Біля берегів Тайваню сталися два землетруси

Як передає Газета.ру з посиланням на Геологічну службу США (USGS), через годину після землетрусу магнітудою 5,6 стався другий землетрус магнітудою 5,5.

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Поштовхи сталися за 65 км від міста Тайбей. Вогнище розташовувалося на глибині 10 км.

Про загрозу цунамі на даний час не повідомляється.