Британська королева виграла купон у супермаркет - BBC
Королеву Великої Британії Єлизавета II нагородили ваучером супермаркету Tesco після того, як її кінь переміг на Королівському Віндзорському кінному шоу.
Про це повідомляє BBC Україна.
Кінь королеви на прізвисько Barber's Shop ("Перукарня") переміг на одному з етапів змагання, в яких оцінювалися екстер'єр та здатності коней. Призом став ваучер торгової мережі Tesco на 50 фунтів стерлінгів (72 долари), який королева прийняла з вдячною посмішкою.
Офіційні представники королівської родини не стали відповідати на запитання ВВС про те, на що витратять ці гроші і чи користується взагалі королева ваучерами.
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Royal Windsor Horse Show - престижне шоу, що проходить під відкритим небом. Королева щорічно відвідує його з 1943 року. Проведення шоу - це єдиний час у році, коли двері Віндзорського палацу відкриті для всіх охочих.
У рамках чотириденного кінного шоу також планується провести захід з нагоди 90-річчя королеви. У ньому будуть задіяні близько 900 коней і 1 500 учасників. Очікується, що подивитися на шоу прийдуть 10 тисяч людей, включаючи саму Єлизавету II.