Британська королева виграла купон у супермаркет - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Кінь королеви на прізвисько Barber's Shop ("Перукарня") переміг на одному з етапів змагання, в яких оцінювалися екстер'єр та здатності коней. Призом став ваучер торгової мережі Tesco на 50 фунтів стерлінгів (72 долари), який королева прийняла з вдячною посмішкою.

Офіційні представники королівської родини не стали відповідати на запитання ВВС про те, на що витратять ці гроші і чи користується взагалі королева ваучерами.

Читайте такожЯк Британія відзначає ювілей королеви Єлизавети II (фоторепортаж)

Royal Windsor Horse Show - престижне шоу, що проходить під відкритим небом. Королева щорічно відвідує його з 1943 року. Проведення шоу - це єдиний час у році, коли двері Віндзорського палацу відкриті для всіх охочих.

У рамках чотириденного кінного шоу також планується провести захід з нагоди 90-річчя королеви. У ньому будуть задіяні близько 900 коней і 1 500 учасників. Очікується, що подивитися на шоу прийдуть 10 тисяч людей, включаючи саму Єлизавету II.