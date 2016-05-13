Журналістам показали, як проходять роботи з розширення Панамського каналу (фоторепортаж)

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, Панамський судноплавний канал з'єднує Панамський затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном, розташований на Панамському перешийку на території держави Панама.

У 2006 році 79% населення Панами на референдумі підтримали розширення каналу. Прийняттю цього плану сприяли китайські бізнес-структури, що управляють каналом. Завершити модернізацію каналу планувалося в 2016 р.

В ході реконструкції планувалося провести днопоглиблювальні роботи і побудувати нові, більш широкі шлюзи. В результаті у 2016 року через Панамський канал зможуть проходити супертанкери водотоннажністю до 170 тис. тонн. Максимальна пропускна здатність каналу зросте до 18,8 тис. суден на рік. Вартість реконструкції оцінювалася більш ніж у 5 мільярдів доларів.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Китай заявив про намір побудувати другий Панамський канал.