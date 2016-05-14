Берегова охорона Північної Кореї затримала яхту з російськими спортсменами

Північнокорейська сторона поки не надала посольству Російської Федерації в КНДР чітких роз'яснень про причини затримання яхти зі спортсменами, повідомляє РИА Новости.

"Корейська сторона поки не надала нам чітких роз'яснень про причини затримання яхти, але обіцяла зробити це найближчим часом. Посольство вимагає поінформувати про причини затримання судна і вжити заходів до його негайного звільнення", — повідомив прес-аташе посольства РФ в Пхеньяні Денис Самсонов.

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Дипломат додав, що запити були направлені в міністерство закордонних справ і міністерства народних збройних сил КНДР. Генеральному консулу було дано вказівку виїхати в місто Кимчхак, куди, за наявними даними, зараз направляється затримана яхта.