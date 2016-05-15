У Білорусі з метою об’єднання опозиції створили національний конгрес

Голосування відбулося у центрі Мінська у сквері Янки Купали – влада не дозволила організаторам провести своє зібрання у котромусь зі столичних приміщень, передає Радіо Свобода.

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Метою створення конгресу його оргкомітет назвав об’єднання опозиційних демократичних сил. До складу оргкомітету увійшли, зокрема, колишні кандидати у президенти Микола Статкевич і Володимир Некляєв, а також колишній спікер білоруського парламенту Станіслав Шушкевич.

Всього у зібранні взяли участь близько 300 осіб.

Під час заходу його учасники обговорили також шляхи виходу Білорусі з економічної кризи і перспективи парламентських виборів, запланованих на осінь цього року.