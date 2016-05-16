Влада Італії пропонує подвоїти виплати на дітей - BBC
02:17, 16 травня 2016Світ
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Міністр охорони здоров'я Італії Беатріче Лоренцін запропонувала подвоїти розмір допомоги, щоб мотивувати сім'ї мати більше дітей.
Влада Італії пропонує подвоїти виплати на дітей / Flickr, Ed Yourdon
В інтерв'ю газеті La Repubblica міністр сказала, що якщо ситуація не зміниться, через 10 років рівень народжуваності в Італії знизиться на 40% у порівнянні з показником 2010 року, передає BBC Україна.
Пані Лоренціні попередила, що у поєднанні зі збільшенням кількості літніх і хронічно хворих людей в країні це призведе до старіння нації.
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Згідно з її пропозиціями, щомісячну допомогу розміром в $90 подвоять для сімей з низьким та середнім рівнем доходів і збільшуватимуть з кожною наступним дитиною.
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