Влада Італії пропонує подвоїти виплати на дітей - BBC

В інтерв'ю газеті La Repubblica міністр сказала, що якщо ситуація не зміниться, через 10 років рівень народжуваності в Італії знизиться на 40% у порівнянні з показником 2010 року, передає BBC Україна.

Пані Лоренціні попередила, що у поєднанні зі збільшенням кількості літніх і хронічно хворих людей в країні це призведе до старіння нації.

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Згідно з її пропозиціями, щомісячну допомогу розміром в $90 подвоять для сімей з низьким та середнім рівнем доходів і збільшуватимуть з кожною наступним дитиною.