У Швеції суд засудив до довічного ув'язнення екс-командира бойовиків хуту
Стокгольмський окружний суд засудив 61-річного Клавера Берінкінді до довічного ув'язнення за співучасть у геноциді в Руанді в 1994 році.
Колишнього командира бойовиків хуту визнали винним у співучасті у вбивствах, підбурюванні до вбивств, а також викрадань людей, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
"Мова йде про масові вбивства під час геноциду 1994 року, одним з неформальних ініціаторів якого був обвинувачений", - йдеться в повідомленні суду.
П'ятнадцяти руандійцям, постраждалим від дій Берінкінді, шведський суд присудив компенсацію.
Беринкинди є батьком п'яти дітей, він отримав громадянство Швеції у 2005 році.
У 2011 році за організацію і участь у геноциді довічний термін отримали колишній голова правлячої в Руанді партії "Національний республіканський рух за демократію і розвиток" Матьє Нгірумпатсе, його заступник Едуард Каремера і ще кілька руандійських політиків.
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У квітні 2014 року генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, виступаючи в столиці країни Кігалі на церемонії в пам'ять про 20-у річницю тих трагічних подій, заявив, що ООН досі відчуває сором за те, що не зуміла запобігти геноциду в Руанді.
У 1994 році там приблизно за 100 днів було вбито близько 800 тисяч осіб. Переважна більшість жертв - представники народності тутсі, що становить етнічну меншість країни.