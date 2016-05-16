У Швеції суд засудив до довічного ув'язнення екс-командира бойовиків хуту

Колишнього командира бойовиків хуту визнали винним у співучасті у вбивствах, підбурюванні до вбивств, а також викрадань людей, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Мова йде про масові вбивства під час геноциду 1994 року, одним з неформальних ініціаторів якого був обвинувачений", - йдеться в повідомленні суду.

П'ятнадцяти руандійцям, постраждалим від дій Берінкінді, шведський суд присудив компенсацію.

Беринкинди є батьком п'яти дітей, він отримав громадянство Швеції у 2005 році.

У 2011 році за організацію і участь у геноциді довічний термін отримали колишній голова правлячої в Руанді партії "Національний республіканський рух за демократію і розвиток" Матьє Нгірумпатсе, його заступник Едуард Каремера і ще кілька руандійських політиків.

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У квітні 2014 року генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, виступаючи в столиці країни Кігалі на церемонії в пам'ять про 20-у річницю тих трагічних подій, заявив, що ООН досі відчуває сором за те, що не зуміла запобігти геноциду в Руанді.

У 1994 році там приблизно за 100 днів було вбито близько 800 тисяч осіб. Переважна більшість жертв - представники народності тутсі, що становить етнічну меншість країни.