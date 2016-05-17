Кількість прихильників членства Британії у ЄС зросла - опитування
Кількість британців, які хочуть, щоб їхня країна лишилася в ЄС на 15 процентних пунктів перевищує число прибічників так званого Brexit.
Такими є результати опитування компанії ORB для газети Telegraph.
Так, в порівнянні з квітнем, кількість прихильників Британії у ЄС зросла, в той час як вихід країни з блоку підтримує менша кількість людей, передає Європейська правда.
Читайте такожВихід Великобританії з ЄС коштуватиме Німеччині 45 мільярдів євро - ЗМІ
Зокрема, зараз за збереження членства Британії у ЄС готові проголосувати 55% опитаних. 40% підтримують Brexit.
Однак, як відзначають соціологи, явка може внести свої корективи. Загалом 56% британців декларують готовність прийти на референдум, але серед прихильників виходу Британії з ЄС таких більше – 62% проти 53%.
Враховуючи це, результат може бути наступним: 51% підтримають Британію у ЄС, 45% - проголосують за Brexit.
Як відомо, референдум щодо членства Британії у Євросоюзі відбудеться 23 червня.