Кількість прихильників членства Британії у ЄС зросла - опитування

Такими є результати опитування компанії ORB для газети Telegraph.

Так, в порівнянні з квітнем, кількість прихильників Британії у ЄС зросла, в той час як вихід країни з блоку підтримує менша кількість людей, передає Європейська правда.

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Зокрема, зараз за збереження членства Британії у ЄС готові проголосувати 55% опитаних. 40% підтримують Brexit.

Однак, як відзначають соціологи, явка може внести свої корективи. Загалом 56% британців декларують готовність прийти на референдум, але серед прихильників виходу Британії з ЄС таких більше – 62% проти 53%.

Враховуючи це, результат може бути наступним: 51% підтримають Британію у ЄС, 45% - проголосують за Brexit.

Як відомо, референдум щодо членства Британії у Євросоюзі відбудеться 23 червня.