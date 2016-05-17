Турецький парламент голосуватиме щодо скасування недоторканності майже чверті депутатів

У вівторок, 17 травня, відбудеться перший етап голосування членів Великих національних зборів Туреччини щодо позбавлення імунітету для майже чверті народних обранців. Другий етап голосування має відбутися 20 травня, пише українська редакція DW за інформацією dpa.

Читайте такожПрем'єр Туреччини: нова конституція країни буде світською

Як повідомляє агенція Anadolu, позбавлення імунітету стосуватиметься 136 депутатів, але насамперед - більшості членів фракції прокурдської "Партії демократії народів" (ПДН) (50 з 59). Уряд Туреччини закидає членам цієї політичної сили участь у тероризмі, вважаючи партію крилом забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Ухвалення рішення про скасування депутатської недоторканності супроводжується внесенням тимчасових змін до конституції. Під час кожного з двох етапів голосування необхідно отримати не менше двох третин голосів парламентрів.

Скасування депутатської недорканності має наслідком можливість кримінального переслідування осіб.