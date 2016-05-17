На кордоні Камбоджі затримали росіянина з двома паспортами й військовим квитком

Про це заявила місцева влада, передає РБК з посиланням на The Cambodia Daily.

У 37-річного Дениса Колеснікова не було візи або штампа, який ставиться в паспорті при в'їзді в країну. Заступник начальника міграційної поліції Лонг Сокун провінції Оддармеантьєй, де затримали росіянина, розповів, що Колесніков у ході допиту кілька разів змінював свої свідчення про те, як він опинився в Камбоджі.

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При собі у Колеснікова були виявлені два паспорти, військовий квиток, гамак і трохи їжі. Термін одного з паспортів закінчився ще в 2014 році. Згідно з даними дійсного паспорта, росіянин "зовсім недавно" отримав візу для в'їзду в Таїланд, у нього також є візи для в'їзду в Лаос і М'янму.

"Він розповів владі, що не є ні терористом, ні членом угруповання "Ісламська держава". Він тільки хоче повернутися додому, але у нього немає для цього грошей", - сказав Сокун.

Влада додала, що росіянин буде депортований з країни.