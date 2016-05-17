В аеропорту Анапи ряджені "казачки" напали на Навального і його працівників (відео)

13:10, 17 травня 2016
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В Анапі невідомі, одягнені у "козацьку" форму, вчинили напад на російського опозиціонера Олексія Навального і його колег з Фонду боротьби з корупцією.

Про це повідомила в Twitter прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш і сам Навальний. Крім того, оприлюднено відео нападу.

Навального спочатку зі спини кілька людей облили молоком, після чого почали бити.

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Сам Навальний повідомив, що в нападі брали участь близько 30 осіб, серед яких було близько 10 людей у парадній козацькому одязі.

«Налетіли, не давши зняти рюкзаків, повалили. Били і чоловіків, і дівчат», — пише опозиціонер.

«Весь цей час нас знімають на камери. Поліція втрутилася, тільки коли Артема повалили і на землі почали бити ногами», — повідомив він.

Як пише Навальний, чоловікові розбили  голову.

"Хіба можна цих боязких ряджених тварин назвати носіями славних військових традицій?", - написав опозиціонер.

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