В аеропорту Анапи ряджені "казачки" напали на Навального і його працівників (відео)
В Анапі невідомі, одягнені у "козацьку" форму, вчинили напад на російського опозиціонера Олексія Навального і його колег з Фонду боротьби з корупцією.
Про це повідомила в Twitter прес-секретар ФБК Кіра Ярмиш і сам Навальний. Крім того, оприлюднено відео нападу.
Навального спочатку зі спини кілька людей облили молоком, після чого почали бити.
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Сам Навальний повідомив, що в нападі брали участь близько 30 осіб, серед яких було близько 10 людей у парадній козацькому одязі.
«Налетіли, не давши зняти рюкзаків, повалили. Били і чоловіків, і дівчат», — пише опозиціонер.
Артема Торчинського @tema57, волонтера ФБК і провідного @tvrain, побитого в аеропорту Анапи, госпіталізують.— Alexey Navalny (@navalny) May 17, 2016
«Весь цей час нас знімають на камери. Поліція втрутилася, тільки коли Артема повалили і на землі почали бити ногами», — повідомив він.
Як пише Навальний, чоловікові розбили голову.
"Хіба можна цих боязких ряджених тварин назвати носіями славних військових традицій?", - написав опозиціонер.