У Пентагоні Росію звинуватили в нерозважливій поведінці у Балтійському морі

Про це заявив перший заступник міністра оборони США Боб Уорк, передає "Голос Америки".

"Очевидно, що росіяни стають вкрай агресивними як в Чорному морі, так і в Балтійському морі", – заявив він журналістам.

"Ці хлопці підходили дуже близько, – сказав Уорк, додавши, що через ці маневри російські літаки ризикували впасти в море. – Коли ви на такій швидкості пролітаєте так близько над водою, то якщо виникне якась проблема – зіткнення з птахом, чайкою тощо – і ви перевертаєтеся через крило".

Заступник міністра оборони зазначив, що США мають намір донести до Росії, що цей район відноситься до міжнародних вод, і США будуть й надалі літати, плавати і діяти скрізь, де дозволяє міжнародне право.

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Ці дії були не тільки нерозсудливими, сказав Уорк, але якби зіткнення сталося, Росія зробила б негайний висновок, що США збили літак, і неможливо передбачити, що сталось би після цього.

"Ми часто вилітаємо і спостерігаємо за російськими кораблями, – сказав він. – Але ми робимо це на безпечній висоті і не імітуємо нальоти, оскільки це правильний шлях до інциденту, а щойно інцидент станеться, ти не знаєш, що буде далі".

Нагадаємо, у першій половині квітня винищувачі Су-24 пролетіли, за твердженням Пентагона, в небезпечній близькості від есмінця "Дональд Кук". Американські військові тоді попередили, що такі маневри "можуть без будь-якої на те необхідності посилити напруженість між країнами і призвести до прорахунку або інциденту, наслідком якого будуть серйозні поранення або загибель людей".