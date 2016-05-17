50-річчя "культурної революції": Пекін порушив мовчання

"Культурна революція" почалася 16 травня 1966 року, коли Політбюро ЦК КПК видало директиву, в якій різко критикували політичні противники Мао Цзедуна в партії, пресі, науці і культурі.

Мао закликав молодь країни відстояти дух китайської революції, позбутися старої культури. Це призвело до розгулу молодіжних загонів хунвейбінів, хвилею насильства, масовим кровопролиттям і руйнуванням культурних пам'яток.

В результаті в 1960-70-х роках понад мільйон людей були вбиті, мільйони інших репресовані. У Китаї встановився культ особи Мао Цзедуна. Офіційно "культурна революція" завершилася зі смертю Мао в 1976 році. У 1981 році КПК офіційно проголосила "культурну революцію" катастрофічною помилкою.

50-річчя з початку цих подій широко відзначалося 16 травня у всьому світі, однак офіційний Пекін проігнорував річницю. Вона не відзначалася ні на державному рівні, ні в пресі, зате викликала бурхливе обговорення у соцмережах, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Вже на наступний день партія опублікувала велику передовицю партійної щоденній газеті "Женьмінь жибао", де заявлено, що "культурна революція" була абсолютно помилковою - як в теорії, так і на практиці.

"Комуністична партія давно взяла курс на те, що б сміливо визнавати, правильно аналізувати і рішуче виправляти помилки нашого керівництва", - йдеться в статті.

"Історія розвивається безперервно. Ми аналізуємо і вбираємо події минулого, щоб винести з них урок і рухатися вперед", - йдеться в статті.