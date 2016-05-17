Кремль допустив розмову про збитий над Донбасом Boeing на зустрічі Путіна з прем'єром Малайзії

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає ТАСС.

"Мені важко сказати, що хочуть обговорювати малайзійці. Але зазвичай на таких двосторонніх зустрічах, які мають абсолютно неформальний характер, лідери можуть зачепити, по суті, будь-яку тему", - сказав Ушаков. Він зазначив, що зустріч Путіна з прем'єр-міністром Малайзії пройде "на полях" саміту Росія - АСЕАН у Сочі.

При цьому Ушаков уточнив, що основною темою зустрічі стануть питання активізації співпраці у політичній, торговельно-економічній та військово-технічній сферах.

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"Якщо малайзійські представники захочуть обговорити тему Boeing, то ми, звичайно, теж будемо готові її обговорювати", - сказав Ушаков.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року була створена міжнародна слідча група, до складу якої увійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

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Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася внаслідок детонації боєголовки типу 9N314M, яку "випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України".

Глава Радбезу Нідерландів заявив, що внаслідок вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався у повітрі.