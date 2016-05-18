Статок Трампа перевищує 10 мільярдів доларів

У заяві виборчого штабу Трампа, яке приурочено до передачі їм у Федеральну виборчу комісію довідки про особисті фінанси, вказується, що загальний статок кандидата становить $10 млрд., передає РБК.

У заяві підкреслюється, що дохід політика склав $557 млн, не рахуючи дивідендів, гонорарів, доходів від приросту капіталу. Це на $190 млн більше, ніж дохід Трампа в 2014 році.

У повідомленні зазначається, що частину прибутку Трамп витратив у тому числі на виборчу кампанію.

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У повідомленні штабу наводяться слова Трампа, який повідомив, що його довідка про доходи склала 104 сторінки і стала найбільшою за всю історію Федеральної виборчої комісії. «Я створив фантастичну компанію і зосередив у своїх руках один з кращих портфелів активів у нерухомість. Ось саме таке мислення і потрібно нашій країні», - заявив політик.

Журнал Forbes в списку найбагатших людей США станом на 18 травня ставить Трампа на 121-е місце і оцінює його статки у $4,5 млрд.