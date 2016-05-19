Командування НАТО хоче почекати з виведенням військ США з Афганістану - WP

Повідомляється, що в Брюсселі відбулася зустріч командувача американським контингентом і військами НАТО в Афганістані генерала Джона Ніколсона з іншими командувачами силами НАТО, в ході якої обговорювалася поточна ситуація в регіоні.

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Як заявив голова військового комітету НАТО Петро Павел, альянс схиляється до того, щоб залишити присутній контингент в Афганістані, оскільки умови для його виведення на даний момент не досягнуто, пише Gazeta.ru.

За інформацією WP, місія НАТО в Афганістані налічує приблизно 12,8 тис. військовослужбовців, з них 6,9 тис. американських. Крім того, 2,9 тис. військовослужбовців США виконують окрему місію, яка в основному полягає в боротьбі з тероризмом.