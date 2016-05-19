Катастрофа Ан-12 в Афганістані: в МЗС озвучили кількість загиблих українців
11:54, 19 травня 2016Світ
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Унаслідок катастрофи вантажного літака Ан-12 в Афганістані загинули дев'ятеро осіб.
Ан-12 розбився в Афганістані / Jakob Dahlgaard Kristensen, wikimedia.org
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.
Серед загиблих - двоє громадян України, один громадянин Узбекистану, шестеро громадян Азербайджану. Крім того, один громадянин України госпіталізований, його стан – стабільно важкий, він госпіталізований до лікарні м.Кандагар.
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"Екіпаж – 11 осіб (1 – громадянин Узбекистану (капітан), 3 – громадяни України, 7 – громадяни Азербайджану)", - зазначається у повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Афганістані розбився Ан-12 азербайджанської авіакомпанії, серед екіпажу були українці.
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