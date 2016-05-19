"Штучне втягування": Москва прокоментувала вступ Чорногорії до НАТО

"Що стосується підписання протоколу про приєднання Чорногорії до Вашингтонського договору, то воно лише підтверджує прагнення Брюсселя максимально форсувати вступний процес і надати йому незворотний характер", — цитує РИА Новости офіційного представника МЗС РФ Марія Захарова.

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"Тривале штучне втягування Подгориці в Альянс відбувається на основі келійних домовленостей з чорногорською верхівкою без урахування думки громадян цієї країни і в обхід тих самих демократичних принципів і процедур, прихильність до яких НАТО настільки активно декларує", — додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 травня, усі 28 країн - членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) підписали протокол про вступ Чорногорії до Альянсу.