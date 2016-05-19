"Штучне втягування": Москва прокоментувала вступ Чорногорії до НАТО

18:08, 19 травня 2016
Світ
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Москва вважає штучним втягування Чорногорії в НАТО, так як "це відбувається без врахування думки громадян цієї країни".

REUTERS

"Що стосується підписання протоколу про приєднання Чорногорії до Вашингтонського договору, то воно лише підтверджує прагнення Брюсселя максимально форсувати вступний процес і надати йому незворотний характер", — цитує РИА Новости офіційного представника МЗС РФ Марія Захарова.

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"Тривале штучне втягування Подгориці в Альянс відбувається на основі келійних домовленостей з чорногорською верхівкою без урахування думки громадян цієї країни і в обхід тих самих демократичних принципів і процедур, прихильність до яких НАТО настільки активно декларує", — додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 травня, усі 28 країн - членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) підписали протокол про вступ Чорногорії до Альянсу.

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