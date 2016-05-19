У Білорусі засудили до страти вже третю з початку року людину

33-річний засуджений за звинуваченнями у викраденні, зґвалтуванні і вбивстві двох жінок став третім, кому винесли такий вирок від початку року, передає Радіо Свобода.

Білорусь є єдиною країною Європи, що здійснює смертні вироки.

За повідомленнями, 6 травня в Білорусі стратили чоловіка, засудженого на смерть минулого року за вбивство.

Читайте такожУ Саудівській Аравії смертний вирок поету замінили в'язницею

Нині в Білорусі в "камерах смертників" перебуває, крім засудженого нині, ще три людини: двоє були засуджені в січні й лютому, третій минулого року.

За даними правозахисників, загалом у Білорусі від її незалежності на початку 1990-х років засудили до страти понад 400 людей.

Правозахисники, а також Європейський союз закликають Білорусь приєднатися до всесвітнього мораторію на виконання смертних вироків.