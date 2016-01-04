Комісар ООН з прав людини: необхідно ввести мораторій на страту в Саудівській Аравії

Про це йдеться в його заяві, поширеній у Женеві, передає ТАСС.

Верховний комісар ООН висловив "глибоке співчуття" у зв'язку з повідомленнями про приведення у виконання в королівстві смертних вироків стосовно 47 осіб, в тому числі, відомого шиїтського богослова шейха Німра ан-Німра. Аль-Хусейн нагадав, що в 2015 році він звертався з листом до уряду Саудівської Аравії з питання про смертний вирок шейху Німру ан-Німру".

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Як підкреслюється в заяві, у відповідності з міжнародним правом, застосування смертної кари у відношенні "найбільш серйозних злочинів" допускається в тому випадку, коли мова йде про навмисні вбивства. Крім того, потрібні гарантії проведення справедливої судової процедури, а також повної прозорості під час процесу".

Аль-Хусейн висловив "глибоку стурбованість" у зв'язку з різким зростанням страт в Саудівській Аравії. У 2015 році було приведено у виконання 157 смертних вироків, в 2014-му - 90, а в попередні роки - менше число. "Тепер ми бачимо, що за один день було страчено майже третину від числа людей, страчених за весь 2015 рік, - зазначив він. - Це, насправді, вселяє велике занепокоєння в розвиток подій, особливо при тому, що деякі із засуджених до смерті звинувачувалися у ненасильницьких злочинах".

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Верховний комісар закликав уряд Саудівської Аравії "встановити мораторій на всі страти і працювати місці з ООН та іншими партнерами над альтернативними стратегіями в боротьбі з тероризмом".

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун пригнічений стратою 47 засуджених в Саудівській Аравії і знову підтверджує своє неприйняття подібної вищої міри покарання. За його словами, справедливість винесених владою країни вердиктів викликає питання.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.