В Австрії невідомий відкрив стрілянину під час концерту, є жертви
10:57, 22 травня 2016Світ
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На концертному майданчику в Австрії чоловік відкрив стрілянину по натовпу, внаслідок чого були вбиті дві людини.
REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на місцеву газету Kleine Zeitung.
В результаті події також постраждали 11 осіб. Концерт проходив на території байкерського клубу у федеральній землі Форарльберг у ніч на 22 травня.
Сам інцидент стався приблизно о 4 за київським часом. Всього на концерті були присутні близько 150 осіб. За даними поліції, перед інцидентом чоловік посварився з жінкою на парковці. Однак вона не постраждала в ході стрілянини.
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Після інциденту чоловік застрелився сам. Обставини і причини події з'ясовуються. Постраждалі госпіталізовані з пораненнями різної тяжкості.
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