В Австрії невідомий відкрив стрілянину під час концерту, є жертви

Про це повідомляє РБК з посиланням на місцеву газету Kleine Zeitung.

В результаті події також постраждали 11 осіб. Концерт проходив на території байкерського клубу у федеральній землі Форарльберг у ніч на 22 травня.

Сам інцидент стався приблизно о 4 за київським часом. Всього на концерті були присутні близько 150 осіб. За даними поліції, перед інцидентом чоловік посварився з жінкою на парковці. Однак вона не постраждала в ході стрілянини.

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Після інциденту чоловік застрелився сам. Обставини і причини події з'ясовуються. Постраждалі госпіталізовані з пораненнями різної тяжкості.