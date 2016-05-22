Франція є головною мішенню для терористів ІД - прем'єр

Про це він заявив в інтерв'ю BFM TV, передає РБК.

«Франція, ймовірно, мета номер один для ІД... Загроза, як і раніше надзвичайно висока. Вона ніколи не була вищою», — сказав він, нагадавши, що, за деякими даними, які вчинили теракти в Брюсселі спочатку планували вчинити їх у Франції.

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«Тероризм є глобальним лихом», — додав прем'єр. Він зазначив, що влада Франції виявила 2 тис. осіб у країні, пов'язаних з терористами, і ще сотні або навіть тисячі людей, які потрапили під вплив радикальних людей.

«Я тут не для того, щоб налякати моїх співвітчизників. Але коли людина знаходиться в стані війни, нам потрібна така форма стійкості, яка дозволить протистояти цій проблемі», — уклав Вальс.