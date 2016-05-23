Парламент Греції схвалив суворі заходи заощадження

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Документ передбачає, серед іншого, нове зростання податків і акцизів на велике число товарів і послуг і запровадження нових податків, а також запровадження механізму, що передбачає автоматичне подальше скорочення бюджетних витрат у разі недовиконання бюджетних зборів.

За нього проголосували усі 153 депутати нинішньої коаліції на чолі з ультралівою партією «Сіріза», що має незначну більшість у парламенті з загалом 300 депутатів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Греції незважаючи на протести проголосував у понеділок за проекти пенсійної реформи і реформи соціального страхування, представлені урядом.