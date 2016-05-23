Парламент Греції схвалив суворі заходи заощадження
Парламент Греції схвалив черговий пакет суворих заходів заощадження напередодні зустрічі міністрів фінансів країн обігу зони євро, де має йтися про надання Афінам нового траншу фінансової допомоги.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Документ передбачає, серед іншого, нове зростання податків і акцизів на велике число товарів і послуг і запровадження нових податків, а також запровадження механізму, що передбачає автоматичне подальше скорочення бюджетних витрат у разі недовиконання бюджетних зборів.
За нього проголосували усі 153 депутати нинішньої коаліції на чолі з ультралівою партією «Сіріза», що має незначну більшість у парламенті з загалом 300 депутатів.
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Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Греції незважаючи на протести проголосував у понеділок за проекти пенсійної реформи і реформи соціального страхування, представлені урядом.