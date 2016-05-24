Більшість британців готові голосувати проти виходу з Євросоюзу - опитування
Кількість прихильників того, щоб Великобританія залишилась в Євросоюзі, значно більша ніж кількість прихильників виходу країни зі спільноти.
Про це свідчать результати останнього опитування, проведенного компанією ORB на замовлення видання The Daily Telegraph, передає "ЄвроПравда". Результати опитування показують, що противники виходу Великобританії з ЄС за місяць до референдуму (який має відбутися 23 червня) на 13% випереджають прихильників виходу.
Читайте такожКемерон вважає, що ІДІЛ та Путін зацікавлені у виході Британії з ЄС
"За те, щоб Великобританія залишилась в складі ЄС наразі готові проголосувати 55% виборців країни, в той час як за вихід Британії з ЄС проголосували б лише 42% опитаних серед тих виборців, які напевно підуть на голосування", – йдеться у повідомленні видання.
Якщо враховувати всіх виборців, то противників виходу взагалі навіть на 20% більше. Тобто, з загальної кількості виборців 58% готові проголосувати за те, щоб Британія залишилась в ЄС, тоді як за вихід з Євросоюзу лише 38%.
Сер Лінтон Кросбі, який став творцем перемоги консерваторів на останніх парламентських виборах, коментуючи результати опитування зазначив, що кампанія прихильників виходу "згасає", адже "євроскептикам на вдалося побороти побоювання виборців у тому, що вихід Британії з ЄС призведе до негативних фінансових і економічних наслідків".
Також опитування показало, що проти виходу Британії з ЄС готові проголосувати більшість пенсіонерів та консерваторів, які раніше вважалися оплотом прихильників виходу Британії з Євросоюзу.
Так, у березні опитування показували, що 60% консерваторів мали намір голосувати за вихід Британії з ЄС.
За місяць до референдуму ситуація кардинально змінилась. Так, опитаних 57% наразі готові проголосувати за те, щоб Британія залишилась в ЄС і лише 40% за вихід.
Результати опитування показали, що наразі 52% осіб старше 65 років підтримують перебування в ЄС, тоді як 44% все ще виступають за вихід Великобританії з ЄС.