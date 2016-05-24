Більшість британців готові голосувати проти виходу з Євросоюзу - опитування

Про це свідчать результати останнього опитування, проведенного компанією ORB на замовлення видання The Daily Telegraph, передає "ЄвроПравда". Результати опитування показують, що противники виходу Великобританії з ЄС за місяць до референдуму (який має відбутися 23 червня) на 13% випереджають прихильників виходу.

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"За те, щоб Великобританія залишилась в складі ЄС наразі готові проголосувати 55% виборців країни, в той час як за вихід Британії з ЄС проголосували б лише 42% опитаних серед тих виборців, які напевно підуть на голосування", – йдеться у повідомленні видання.

Якщо враховувати всіх виборців, то противників виходу взагалі навіть на 20% більше. Тобто, з загальної кількості виборців 58% готові проголосувати за те, щоб Британія залишилась в ЄС, тоді як за вихід з Євросоюзу лише 38%.

Сер Лінтон Кросбі, який став творцем перемоги консерваторів на останніх парламентських виборах, коментуючи результати опитування зазначив, що кампанія прихильників виходу "згасає", адже "євроскептикам на вдалося побороти побоювання виборців у тому, що вихід Британії з ЄС призведе до негативних фінансових і економічних наслідків".

Також опитування показало, що проти виходу Британії з ЄС готові проголосувати більшість пенсіонерів та консерваторів, які раніше вважалися оплотом прихильників виходу Британії з Євросоюзу.

Так, у березні опитування показували, що 60% консерваторів мали намір голосувати за вихід Британії з ЄС.

За місяць до референдуму ситуація кардинально змінилась. Так, опитаних 57% наразі готові проголосувати за те, щоб Британія залишилась в ЄС і лише 40% за вихід.

Результати опитування показали, що наразі 52% осіб старше 65 років підтримують перебування в ЄС, тоді як 44% все ще виступають за вихід Великобританії з ЄС.