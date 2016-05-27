У Росії визнали свою нездатність наздогнати США у космічній галузі

Віце-прем'єр Дмитро Рогозін заявив, що Росія відстає від США в космічній галузі в дев'ять разів, повідомляє РБК.

Виступаючи на колегії Міністерства промисловості і торгівлі, що займається космосом і ВПК, віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін критично оцінив стан справ у російський космічній галузі.

"Навіть якщо підвищити продуктивність в півтора рази, все одно їх ніколи не наздоженемо", - зазначив він.

"Ми сьогодні у космічній галузі відстаємо від американців в дев'ять разів. А всі наші амбітні проекти говорять про те, що ми маємо підвищити продуктивність в півтора рази. Ну підвищимо в півтора рази, але все одно їх не наздоженемо ніколи", - сказав російський віце-прем'єр.

Від зазначив, що Росія так і буде потім дивитися за новинами NASA або Ілона Маска і облизуватися, пояснюючи собі, чому росіянам це не треба - те, що вони роблять.

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Щоб виправити ситуацію, на думку Рогозіна, потрібно максимально полегшити процедури прийняття рішень, скоротити документообіг, а також домогтися того, щоб перевірки йшли через одне вікно.

Наприкінці минулого року Рогозін заявляв про необхідність здешевити запуски космічних апаратів, пояснивши це тим, що "конкуренти наступають на п'яти". Як приклад віце-прем'єр навів Ілона Маска.

Про прагнення "конкурувати" з проектами Маска раніше заявляв голова Роскосмосу Ігор Комаров. За його словами, "Росія прийде до створення багаторазових ракет-носіїв", але при цьому важко сказати, коли це відбудеться.