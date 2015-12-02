Російський суд визнав Роскосмос винним у зриві розвитку МКС

В лютому 2015 року Роскосмос подав позов на Ракетно-космічну корпорацію «Енергія», в якому звинувачував останню в зриві планових робіт по виготовленню науково-енергетичного модуля (НЕМ) для МКС, повідомляє газета «Известия».

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Вивчивши матеріали справи, російський суд прийшов до висновку, що провина лежить не на корпорації «Енергія», а на Роскосмосі, який склав неправильне ТЗ (технічне завдання) для розробки НЕМ.

Космічному агентству, як з'ясував суд, необхідно було складати ТЗ не для окремого НЕМ, а для зв'язки НЕМ і ракети, що його виводить. Сума неустойки, яку вимагав Роскосмос від корпорації «Енергія», дорівнює 67,5 млн руб.

Конкурс на виготовлення НЕМ, оголошений Роскосмосом, в 2013 році виграла «Енергія». Сума контракту дорівнювала 15,15 млрд руб. Відставання від плану реалізації програми підготовки НЕМ склало 2 роки.

Спочатку корпорація повинна була підготувати проект, в 2015 році розпочати виготовлення НЕМ, а в 2019 році, згідно з проектом Федеральної космічної програми на 2016-2025 роки, НЕМ повинен був на ракеті «Протон-М» відправитися до МКС.

У проекті МКС беруть участь більше десятка країн. Перший модуль станції Росія запустила на орбіту 20 листопада 1998 року. В даний час станція має два сегмента: російський і американський, що відрізняються один від одного технологічно, але пов'язані інфраструктурно.