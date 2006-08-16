Кількість робітників, які отруїлися в Москві, досягла 208 чоловік

Кількість робітників-будівельників, які отруїлися в Москві, досягла 208 чоловік.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на МНС РФ, з них 113 перебувають у московських лікарнях, решту - госпіталізовано до медустанов Московської області.

Люди почали звертатися до медиків зі скаргами на погане самопочуття (висока температура, нудота, низький тиск) зранку 15 серпня. Попередній діагноз у них "токсикоінфекція". Всі постраждалі проживали в санаторії "Зелений гай".

Як повідомили в Росспоживнагляді, причиною спалаху гострої кишкової інфекції серед робітників у Москві стали готові страви, інфіковані в процесі приготування. Харчуванням робітників займалася одна компанія, однаковий також асортимент продуктів.

За фактом масового отруєння проводиться розслідування.

Як повідомлялося, від інфекції постраждали робітники з Туреччини і країн близького зарубіжжя, які працюють на чотирьох будівельних майданчиках Центрального, Північно-східного і Західного адміністративних округів Москви.