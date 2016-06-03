У США військова вантажівка впала у річку, загинули 5 солдатів

Інцидент стався об 11.20 ранку за місцевим часом біля військової бази Fort Hood, повідомляє KWTX.

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Трьох солдатів вдалося врятувати, їх стан стабільний, вони перебувають у лікарні.

Зазначається, що вантажівка впала у річку, рівень води в якій значно піднявся через безперервні зливи.

Як повідомляв УНІАН, цього ж дня у США зазнали аварії два військові літаки. Поблизу міста Смірна в штаті Теннессі, де у вихідні повинно було відбутися авіашоу, розбився військовий літак F-18 пілотажної групи Blue Angel. Пілот загинув. Ще один військовий літак впав після традиційного авіашоу для випускників Академії ВПС США в Колорадо-Спрінгс. Пілот встиг катапультуватися.