У США розбився другий за день винищувач пілотажної групи

Літак розбився під час тренування перед авіашоу у місті Смірна, передає NewsChannel 5.

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Пілот літака не встиг катапультуватися. На землі жертв і постраждалих немає.

Причина катастрофи ще не встановлена. Літак, що розбився в групі з шести інших винищувачів F/A-18 мав брати участь у авіашоу на вихідних. Інші 5 літаків безпечно приземлилися на аеродромі. Зазначається, що літак розбився майже відразу після злету.

Це другий за один день випадок катастрофи в США літака пілотажної групи.

Раніше УНІАН повідомляв, що при виконанні демонстраційного польоту під час випускної церемонії Академії військово-повітряних сил США в штаті Колорадо, на якому був присутній президент країни Барак Обама, розбився F-16 групи Thunderbirds.