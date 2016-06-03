У США розбився другий за день винищувач пілотажної групи

03:54, 03 червня 2016
Світ
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У штаті Теннессі розбився палубний винищувач-бомбардувальник F/A-18 пілотажної групи Blue Angels.

REUTERS

Літак розбився під час тренування перед авіашоу у місті Смірна, передає NewsChannel 5.

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Пілот літака не встиг катапультуватися. На землі жертв і постраждалих немає.

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Причина катастрофи ще не встановлена. Літак, що розбився в групі з шести інших винищувачів F/A-18 мав брати участь у авіашоу на вихідних. Інші 5 літаків безпечно приземлилися на аеродромі. Зазначається, що літак розбився майже відразу після злету.

Це другий за один день випадок катастрофи в США літака пілотажної групи.

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Раніше УНІАН повідомляв, що при виконанні демонстраційного польоту під час випускної церемонії Академії військово-повітряних сил США в штаті Колорадо, на якому був присутній президент країни Барак Обама, розбився F-16 групи Thunderbirds.

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